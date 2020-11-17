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16:34, 17 ноября 2020 года В Орловской области озвучили статистику по внебольничным пневмониям За минувшую неделю процент такого воспаления легких снизился на 4,5%.





В указанный отрезок внебольничную пневмонию в регионе диагностировали у 550 человек. Это меньше показателя позапрошлой недели на 26 случаев, когда зафиксировали 576 больных.



При этом на прошлой неделе коронавирус спровоцировал внебольничную пневмонию у 179 – прирост в 2,9%. В общей структуре зараженных ею почти треть в довесок имеет COVID-19. Среди заболевших новой инфекцией на прошлой неделе случаи такого воспаления легких зафиксированы в 19,1%. Симптомы ОРВИ проявились у 76,1%. У 4,8% их нет – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



