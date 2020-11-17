вторник 17.11.2020 21:57:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:34, 17 ноября 2020 года

В Орловской области озвучили статистику по внебольничным пневмониям

За минувшую неделю процент такого воспаления легких снизился на 4,5%.


В указанный отрезок внебольничную пневмонию в регионе диагностировали у 550 человек. Это меньше показателя позапрошлой недели на 26 случаев, когда зафиксировали 576 больных.

При этом на прошлой неделе коронавирус спровоцировал внебольничную пневмонию у 179 – прирост в 2,9%. В общей структуре зараженных ею почти треть в довесок имеет COVID-19. Среди заболевших новой инфекцией на прошлой неделе случаи такого воспаления легких зафиксированы в 19,1%. Симптомы ОРВИ проявились у 76,1%. У 4,8% их нет – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.