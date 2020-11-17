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16:36, 17 ноября 2020 года Несколько пешеходных переходов в Орле не имеют освещения Этот факт зафиксировала проверка сотрудников ГИБДД.





В областной столице 462 пешеходных перехода, из которых на 11 нет искусственного освещения, на остальных зебрах такое нарушение не выявлено.



Кроме этого, инспекция проверила интенсивность светового потока. В Орле обследовали 81 нерегулируемый переход, и в 13 случаях она была недостаточной. В области по этому критерию проверили 932 объекта, нарушение выявили 361 раз – сообщает сайт регионального УМВД.





Артём Ежаков



