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18:40, 17 ноября 2020 года Орловщина. «Красная зона» Кромской ЦРБ В Орловской области увеличивают коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией. Целый корпус открыли в Кромской ЦРБ. В нашем сюжете мы расскажем о людях, которые сегодня там работают. Корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов при поддержке съемочной группы ВГТРК отправился на передовую борьбы с пандемией.





С 6 ноября Светлана Архипина возглавляет ковидный корпус Кромской ЦРБ. А познакомилась она с коронавирсом еще в начале этого года. По ее мнению, весенние «пики» не сравнимы с тем, что происходит сегодня. Светлана Архипина, заведующая ковидным корпусом Кромской ЦРБ: «Первая волна, с которой мы столкнусь, с максимальным подъемом в мае-июне, она была более легкой. Не было столько тяжелых больных и летальных исходов. Пациенты, которые тогда лежали у нас в отделениях реанимации - с сатурацией 90-91, сейчас это больные обычных линейных отделений. А в реанимационных отделениях лежат более серьезные пациенты». В ковидном корпусе Кромской ЦРБ сейчас создано 70 коек. Изначально было задумано поделить отделение поровну на мужскую и женскую половины. Но в итоге получилось, что среди заболевших всего 20 мужчин. Возрастная категория больных - разная. Здесь сейчас работают учащиеся колледжей - санитарами, студенты - медперсоналом, ординаторы - врачами, как орловские, так и из других регионов. Все в обязательном порядке прошли «Учебу по коронавирусу» - 36-часовой курс. И неважно, стоматолог или терапевт. Сергей Устинов - акушер-гинеколог. Сегодня он работает инфекционистом. Еще в мае он был в запасе, сегодня борется за жизни и здоровье пациентов. Ради этого ежедневно преодолевает десятки километров - из Орла в Кромы. Дарья Семина - студент-ординатор, будущий кардиолог, в областной больнице служит ординатором. Сейчас работает в «зеленой зоне» Кромской ЦРБ. Говорит: особого отношения к себе не чувствуют, здесь все работают наравне с врачами. В красной зоне еще не была, но каждый день, выходя на смену, понимает: если будет необходимость - готова помогать. Анастасия Андрущенко - студентка 5 курса, направление - лечебное дело. Большинство ее учебных занятий сегодня дистанционные. Признается: в больницу пришла по зову сердца. В связи с появлением ковидной зоны, большинство врачей больницы преимущественно работают в ней, поэтому возник дефицит специалистов в других отделениях. Татьяна Григорьева, заместитель главного врача Орловской Областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра: «И здесь нам неоценимую помощь оказывают клинические ординаторы, которые пришли к нам в этом году. Это ординаторы первого и второго года». Они поистине герои современности. Сегодня студенты и ординаторы медицинских учреждений каждый день борются с опасной инфекцией, рискуя собственным здоровьем. Поступив в мединститут, студенты даже не подозревали, что их практика в итоге окажется на передовой коронавирусного фронта.





Всеволод Трифонов



