Андрей Клычков призвал использовать цифровые технологии противодействия коррупции в сфере образования

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19:48, 17 ноября 2020 года
Андрей Клычков призвал использовать цифровые технологии противодействия коррупции в сфере образованияВопрос обсудили сегодня на заседании в администрации области.
Андрей Клычков подчеркнул, что тема противодействия коррупции - вопрос серьезный, от которого зависит и образовательный уровень выпускников, и кадровый потенциал, а еще имидж самих вузов в частности и региона в целом. Работа в этом направлении ведется, в том числе и при участии Совета ректоров вузов Орловской области.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Учитывая возможность дистанционного формата обучения, важно использовать цифровые технологии противодействия коррупции и ее любых проявлений, формировать цифровое антикоррупционное пространство, которое обеспечит прозрачность подавляющего большинства образовательных процедур».
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Надежда Невматулина