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19:48, 17 ноября 2020 года Андрей Клычков призвал использовать цифровые технологии противодействия коррупции в сфере образования Вопрос обсудили сегодня на заседании в администрации области.





Андрей Клычков подчеркнул, что тема противодействия коррупции - вопрос серьезный, от которого зависит и образовательный уровень выпускников, и кадровый потенциал, а еще имидж самих вузов в частности и региона в целом. Работа в этом направлении ведется, в том числе и при участии Совета ректоров вузов Орловской области. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Учитывая возможность дистанционного формата обучения, важно использовать цифровые технологии противодействия коррупции и ее любых проявлений, формировать цифровое антикоррупционное пространство, которое обеспечит прозрачность подавляющего большинства образовательных процедур». Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Надежда Невматулина



