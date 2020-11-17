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19:55, 17 ноября 2020 года

Андрей Клычков провел мониторинг социально-инфраструктурного развития районов Орловской области

Сегодня губернатор побывал с рабочим визитом в Свердловском и Малоархангельском районах. В этом году в обоих муниципалитетах развернулась большая работа по благоустройству общественных пространств, а в школах начали работать «Точки роста» - центры гуманитарного и цифрового образования.


В поселке Змиевке на реконструкции сейчас находятся сразу две общественные территории. В сквере имени Афанасия Фета благоустройство завершится в следующем году, подрядчик только приступил. Сметная стоимость работ 990 тысяч рублей - это асфальтирование тротуаров, укладка брусчатки и бортового камня, установка 8 скамеек и 4 урн для мусора. Еще одна общественная территория - сквер Молодёжи будет сдан до конца ноября. Средства - больше 8 миллионов 700 тысяч рублей - выделены в рамках проекта «Народный бюджет».
 
Железнодорожный переезд в Змиевке был закрыт для проезда авто в течение 25 лет. Теперь его открыли после ремонта. Параллельно в порядок привели и объездную райцентра. На дорогу протяженностью 835 метров выделено чуть больше 4 миллионов рублей. 
 
Строители работали в этом году и во дворе Змиёвского лицея. Благоустроить прилегающую территорию тоже помог «Народный бюджет». Здесь Андрей Клычков наградил победителей Кубка губернатора по футболу среди районных команд. Также глава региона пообщался с учениками центра образования «Точка роста». Он открылся на базе лицея в этом учебном году. 
 
Как отметил губернатор, примером для других Свердловский район стал и в вопросах водоснабжения. Оно пришло в отдалённые населённые пункты. Именно этот муниципалитет предложил разработать региональную программу, для решения этого вопроса в масштабах всей области.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для региона эта проблема существенная, мы оценили необходимый объём затрат в целом по области в сумме около 5 миллиардов рублей. Мы понимаем, что за один год не сможем реализовать, нужно активно включаться по подготовке ПСД и вхождению в федеральные программы».
 
С рабочим визитом глава региона побывал и в Малоархангельском районе. Там тоже благоустраиваются общественные территории. Этим летом появилась новая площадка в микрорайоне на улице Калинина и фонтан в парке Победы - и это только первый этап благоустройства.



Антон Киселёв
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