«Спецавтобаза» Орла практически готова к зиме

Как заверяют в муниципальном предприятии, в реагентах дефицита, КДМы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики – «переобуты». Чтобы это проверить, корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк отправилась в ремонтные мастерские.

Обновление парка - задача одна из главных на предприятии. Правда, весьма затратная, стоимость одной комбинированной дорожной машины в среднем обходится «Спецавтобазе» в 7 миллионов рублей. В 2020 году было закуплено 10 новых единиц техники.

Малоснежная зима 2019 года позволила «Спецавтобазе» сэкономить. 10 тысяч тонн песко-соляной смеси на предприятии осталось с прошлого года. В этом году закупили недостающие реагенты. И уже объявлены торги на приобретение литого асфальта - для ямочного ремонта. На «Спецавтобазе» уверяют: к капризам погоды готова и техника, и люди.