вторник 17.11.2020 21:57:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:10, 17 ноября 2020 года

«Спецавтобаза» Орла практически готова к зиме

Как заверяют в муниципальном предприятии, в реагентах дефицита, КДМы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики – «переобуты». Чтобы это проверить, корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк отправилась в ремонтные мастерские.


95% техники к сезону готово. «Переобуваются» за считанные часы. Закончить переоборудование на «Спецавтобазе» должны уже совсем скоро. Этой зимой на улицы Орла выйдут 90 коммунальных машин. Это и самосвалы, и погрузчики, и КДМы.  
 
Обновление парка - задача одна из главных на предприятии. Правда, весьма затратная, стоимость одной комбинированной дорожной машины в среднем обходится «Спецавтобазе» в 7 миллионов рублей. В 2020 году было закуплено 10 новых единиц техники.
 
Малоснежная зима 2019 года позволила «Спецавтобазе» сэкономить. 10 тысяч тонн песко-соляной смеси на предприятии осталось с прошлого года. В этом году закупили недостающие реагенты.  И уже объявлены торги на приобретение литого асфальта - для ямочного ремонта. На «Спецавтобазе» уверяют: к капризам погоды готова и техника, и люди.



Юлия Опанасюк
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.