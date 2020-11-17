«Спецавтобаза» Орла практически готова к зиме

|
|Главная » Новости
20:10, 17 ноября 2020 года
«Спецавтобаза» Орла практически готова к зимеКак заверяют в муниципальном предприятии, в реагентах дефицита, КДМы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики – «переобуты». Чтобы это проверить, корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк отправилась в ремонтные мастерские.
95% техники к сезону готово. «Переобуваются» за считанные часы. Закончить переоборудование на «Спецавтобазе» должны уже совсем скоро. Этой зимой на улицы Орла выйдут 90 коммунальных машин. Это и самосвалы, и погрузчики, и КДМы.
Обновление парка - задача одна из главных на предприятии. Правда, весьма затратная, стоимость одной комбинированной дорожной машины в среднем обходится «Спецавтобазе» в 7 миллионов рублей. В 2020 году было закуплено 10 новых единиц техники.
Малоснежная зима 2019 года позволила «Спецавтобазе» сэкономить. 10 тысяч тонн песко-соляной смеси на предприятии осталось с прошлого года. В этом году закупили недостающие реагенты. И уже объявлены торги на приобретение литого асфальта - для ямочного ремонта. На «Спецавтобазе» уверяют: к капризам погоды готова и техника, и люди.
Юлия Опанасюк