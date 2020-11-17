Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Из студентов - в волонтёры, из акушеров - в инфекционисты. Они сменили белые халаты на защитные костюмы. Как работают врачи в ковидном отделении Кромской ЦРБ? Мы заглянули за табличку «Вход в красную зону».





- Маневренные и низкопольные. Дюжина новых автобусов готовится к выходу на орловские дороги.





- Коммунальщики Орла «переобуваются» и готовят реагенты. Сколько машин выйдут на борьбу со снегом в этом году? На старте сезона мы побывали на «Спецавтобазе».





- Как Свердловский район помог решить проблему областного масштаба? Расскажем в нашем выпуске.