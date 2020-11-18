Орловщина присоединилась к флешмобу «Спасибо врачам»

Суть акции - разместить на своей странице в соцсетях фотографию с благодарностью героям в белых халатах.

Таким образом люди поддерживают медицинских работников в это нелегкое время. И еще это повод напомнить о том, что необходимо соблюдать нормы безопасности, чтобы пандемия как можно быстрее пошла на спад.

Глазуновский район Орловской области уже присоединился к флешмобу.