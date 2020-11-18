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07:08, 18 ноября 2020 года В Орел вернутся «Сказки на Девяти дубах» Так называется тематическая ярмарка, которую планируют открыть в центре города.





Уже знакомые орловцам нарядные домики установят на площади у драматического театра и на улице Ленина. Торговля начнется 19 декабря и продлится до 10 января. На ярмарке можно будет и сувениры приобрести, и побаловать себя различными блюдами.



В будни ярмарка будет работать с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 21:00.



Планы могут быть скорректированы с учетом эпидобстановки в городе.





Мария Семак



