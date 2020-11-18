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08:30, 18 ноября 2020 года Тонкий лед опасен На Орловщину пришли заморозки, и сотрудники МЧС напоминают об осторожности.





Сотрудники МЧС напоминают о том, что не стоит выходить на первый лед. Это опасно для жизни. Эта просьба адресована в первую очередь любителям зимней рыбалки. Им стоит подождать более низких температур. Чтобы уберечь орловцев от беды, сотрудники МЧС проводят рейды возле водоемов и ведут профилактические беседы, в том числе со школьниками. Но и родителям нужно регулярно напоминать детям о правилах безопасности.





Мария Семак



