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09:25, 18 ноября 2020 года На телеканале «Россия» выходит историческая драма «Грозный» Первый Царь Всея Руси, создатель крупнейшего евразийского государства и великий реформатор, Иван IV был не только жестоким тираном, но одним из самых образованных и литературно одаренных людей: современники называли его «мужем чюдного разсуждения», а историки сравнивали с Нероном – «артистом на троне».





Хронологически картина охватывает первые 26 лет царствования Ивана IV (1547 – 1573). Через отношения Грозного с окружавшими его людьми показаны исторические события: Московское восстание (1547), утверждение Судебника (1550), основание Печатного двора (1553), установление торговых и дипломатических отношений с Англией (1553), строительство Покровского собора (1555 – 1561), поход на Москву крымского хана Девлет-Гирея (1571), опричнина (1565 – 1572), битва при Молодях (1572). Хронологически картина охватывает первые 26 лет царствования Ивана IV (1547 – 1573). Через отношения Грозного с окружавшими его людьми показаны исторические события: Московское восстание (1547), утверждение Судебника (1550), основание Печатного двора (1553), установление торговых и дипломатических отношений с Англией (1553), строительство Покровского собора (1555 – 1561), поход на Москву крымского хана Девлет-Гирея (1571), опричнина (1565 – 1572), битва при Молодях (1572). Сценарий картины написал молодой российский сценарист Тимур Эзугбая. Исторические события в фильме достоверны: в основе сценария – книга советского и российского историка Руслана Скрынникова «Иван Грозный», получившая высокую оценку в профессиональном сообществе. Кроме того, съемочную группу консультировал профессор исторического факультета МГУ Николай Борисов. Благодаря этому многие эпизоды сериала до малейших деталей соответствуют исторической действительности. Например, сцена свадьбы царя создавалась в соответствии со «свадебным чином» – сценарием церемонии того времени. Над музыкой к сериалу работали прославленный российский композитор Эдуард Артемьев и Артем Васильев – обладатель многочисленных наград, в числе которых специальный приз ТЭФИ за сериал «София» и премия «Золотой орел» за музыку к фильму «Экипаж». В основе партитуры «Грозного» – гибридный принцип: микс из оркестровой музыки, хорового и вокального пения, электронных синтезаторов и этнической музыки, в том числе турецкой. Кроме того, зритель услышит элементы музыкальных сочинений самого Ивана Грозного: его стилизованные стихиры легли в основу произведения, записанного с Государственной академической хоровой Капеллой России имени. А. А. Юрлова (дирижер – народный артист России Сергей Скрипка). Завершить работу над музыкальным материалом под монтаж помог композитор Дмитрий Козин. Эдуард Артемьев, композитор: «Мне хотелось сочинить что-то красивое, исходя из моих личных ощущений – от истории, от эпохи. Конечно, музыкальная композиция не может сравниться с величием царя, но у меня и не было такой задачи. Прежде всего, я хотел при помощи музыки показать Грозного человеком. Для меня это великий русский царь, который заложил основу нашей великой страны, создал самое могущественное на континенте государство. Безусловно, это грандиозная историческая фигура. Мне самому очень интересно посмотреть, что получилось, как наложилась мелодия на картину». Артем Васильев, композитор: «В основе большинства эпизодов картины – 20-минутная сюита, в которой есть интонации стихир Ивана Грозного. Грозный как автор музыки находился в русле средневековой традиции, нивелирующей композиторскую индивидуальность. Тогда важнее был определенным образом пропеваемый текст. Поэтому для современного уха сочинения Грозного и другого автора того же периода звучат одинаково. Музыку Грозного мы напрямую не цитируем, а стилизуем. Информации о музыке того времени у нас мало, поэтому есть простор для осмысления, как создать для современного слушателя ощущение архаики и перенести в ту эпоху, в этот воображаемый мир и обрести понятное современное звучание». Премьера грандиозной исторической драмы «Грозный» состоится на телеканале «Россия» 23 ноября в 21:20.

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