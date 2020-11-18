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10:16, 18 ноября 2020 года В России будут введены миллионные штрафы за неудаление интернет-страниц с запрещенной информацией В октябре Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона, устанавливающий административную ответственность за нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Причину появления этого законопроекта и его положения комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, разработан в целях устранения имеющегося правового пробела в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» владельцы сайтов, владельцы информационных ресурсов в сети «Интернет» обязаны предпринимать меры по ограничению доступа и (или) удалению информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, и иной неправомерно распространяющейся информации.



В то же время какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований Федерального закона для вышеперечисленных физических и юридических лиц не установлено, что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства.



Согласно данным Роскомнадзора, по состоянию на апрель 2020 года выявлено порядка 20 тыс. фактов неудаления запрещенной к распространению информации. Важно отметить, что в их числе присутствует и информация, представляющую особую общественную опасность, в частности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и др.



Из представленной Роскомнадзором статистики следует, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами Российской Федерации. Так, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страниц URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter - 1 462 URL, с ресурса Instagram - 1 435 URL, с Facebook - 362 URL.



Разработанный законопроект устанавливает ответственность за неисполнение требований указанного Федерального закона. В этих целях Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей 13.41 «Нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законопроектом вводятся санкции в виде административных штрафов, размеры которых соответствуют общественной опасности правонарушения.



Так, например, за непринятие мер по удалению интернет страниц с запрещенной информацией должностных лиц планируют штрафовать на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. руб., юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн. руб. За повторное нарушение должностное лицо заплатит от 500 тыс. до 800 тыс. руб., а юридическое лицо - от 4 млн. до 8 млн. руб.



Более строгие штрафы будут применять, если не удалена информация, содержащая, например, призывы к экстремистской деятельности или описывающая способы изготовления и использования наркотических и психотропных средств. В этом случае должностных лиц оштрафуют на сумму от 400 тыс. до 800 тыс. руб., юридических лиц - от 3 млн. до 8 млн. руб. За повторное нарушение должностное лицо заплатит от 800 тыс. до 1 млн. руб., а юридическое лицо - от 8 млн. до 15 млн. руб.



По мнению Алексея Ястребова, предлагаемый законопроект устраняет имеющийся правовой пробел и будет способствовать сокращению случаев нарушения требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации со стороны владельцев сайтов и владельцев информационных ресурсов в сети «Интернет».





Орловское Информбюро



