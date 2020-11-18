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10:17, 18 ноября 2020 года В Орловской области автолюбитель на «Форде» врезался в грузовик и погиб ДТП случилось вчера в 18:20.





Смертельное столкновение произошло на 76 километре трассы «Орел – Ефремов». Находясь за рулем «Форда Фокус», водитель 1993 года рождения врезался в попутный КАМАЗ с прицепом и скончался на месте аварии.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении информационного отдела регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



