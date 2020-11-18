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10:25, 18 ноября 2020 года Переход не по правилам закончился для орловской школьницы травмами ДТП произошло накануне в Орле в 17:30.





Инцидент случился в районе дома № 47 по улице Октябрьской в Орле. Девочка, родившаяся в 2004 году, решила перейти улицу в неположенном месте, хотя зебра была в зоне видимости. В результате она попала под колеса Opel Insignia. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении информационного отдела регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



