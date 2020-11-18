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10:27, 18 ноября 2020 года Столкновение двух грузовиков в Орловской области отправило в больницу одного из водителей ДТП произошло накануне в 19:30.





Водитель Hyundai, двигаясь в районе 379 километра автотрассы М-2 «Крым» со стороны Курска в направлении Москвы, не рассчитал дистанцию и столкнулся с попутным DAF. Полученные им травмы потребовали госпитализации в медицинское учреждение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении информационного отдела регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



