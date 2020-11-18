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10:48, 18 ноября 2020 года

Туризм в Орловской области поддержат федеральными миллионами

Гранты получат сразу три региональных проекта этой сферы.


Согласно сайту областного правительства, размеры субсидий для каждого из проектов не будет превышать трех миллионов рублей. На государственные средства претендовали сразу 15 областных соискателей из сферы туризма.

Поддержку получат: «Глэмпинг Новосиль – Байдарочный порт»; «Создание глэмпинга «Другая жизнь»; «Бирюзовое кольцо России».

Первый проект предполагает создание в Новосиле туристического центра с пунктом проката спортивного инвентаря, байдарочного причала, глэмпинга (отдыха на природе с городским комфортом) на 48 мест, удобного кемпинга (отдых на природе в условиях, менее комфортных, чем в глэмпинге) на 40 человек и кафе.

Второй проект направлен на развитие сельского туризма. В Дмитровском районе оборудуют глэмпинг с экодомами, благоустроят места отдыха.

Третий проект – «Бирюзовое кольцо России» – это создание нового туристического маршрута, объединяющего древние города Орловской области: Орел; Болхов; Мценск; Новосиль; Ливны; Малоархангельск и Дмитровск.

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Артём Ежаков
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