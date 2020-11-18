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11:18, 18 ноября 2020 года

Андрей Клычков: «Я не сторонник реновации, я сторонник комплексного подхода к развитию территорий»

Госдума в первом чтении приняла законопроект о комплексном развитии территории и улучшении механизмов расселения людей из ветхого жилья. Согласно документу, в регионах смогут утверждать адресные программы сноса многоквартирных домов. И это должно ускорить процесс переселения.


Но задача стоит не просто снести старое и построить новое, а сделать проживание в таких районах комфортным. Вхождение в программу для регионов - это дополнительная возможность, а не обязанность. Именно поэтому мнение регионов - выслушивали. В том числе и нашей области. Андрей Клычков рассказал о перспективах и сложностях, которые возникают при комплексном развитии территорий.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Безусловно, сегодня один из ключевых вопросов, который стоит перед органами государственной власти, органами местного самоуправления, это развитие территорий. Мы понимаем, что прошел тот период, когда можно было строительством одного дома решить проблему очередей, решить проблему конкретной территории. Сегодня, к сожалению, наш жилой фонд - и включенный, и не включенный в показатели ветхого и аварийного жилья - нуждается в реконструкции либо в замене в полном объеме. И мы понимаем, что для масштабной реконструкции необходимо рассмотрение вопросов по социальной инфраструктуре - это детские сады, школы, другие объекты, необходимые тем, кто будет жить на определенной территории. Плюс коммуникации, плюс дороги, плюс общественные территории. И для того, чтобы это можно было спланировать и реализовывать, необходимо подходить комплексно. Я не сторонник слова «реновация», я сторонник комплексного подхода к развитию территорий. И сегодня, видя рост количества частных машин, необходимость парковочных пространств, большое количество детей - и запросы, и стандарты другие. Необходимы детские площадки, детские сады, школы. И самое главное - качество жилья. Неоднократно упоминается наша историческая победа - орловская непрерывка. Но мы прошли тот период, когда жилье было доступно и пригодно для жизни. Сейчас необходимо его менять. Поэтому, надеюсь, оперативно будут приняты поправки в законодательство, позволят нам привлекать и федеральные, и региональные, и частные средства для того, чтобы нашим людям можно было предложить современное комфортное жилье с инфраструктурой».



Надежда Невматулина
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