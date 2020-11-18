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11:19, 18 ноября 2020 года

Юрий Парахин хочет уменьшить недовольство орловцев общественным транспортом

Число жалоб жителей города на работу перевозчиков приближается к тысяче.


Накануне градоначальник провел встречу с перевозчиками, на которой обсудил текущее состояние их работы.
Прозвучали следующие цифры: с начала прошлого года и до сегодняшнего дня граждане 874 раза обращались в мэрию Орла по поводу работы общественного транспорта. 540 – за 2019 год, 330 – за текущий. 21 из них – на МУП «ТТП».

Жалобы традиционны: плохая работа перевозчиков по вечерам, праздникам и выходным, поведение водителей и их опасное вождение, санитарное состояние транспорта.

С нарушениями борются с помощью ежедневных проверок на местах или через систему ГЛОНАСС. Например, в этом году было вынесено 32 предписания, двух перевозчиков оштрафовали, с одним разорвали соглашение, другой – в шаге от этого.

«Давайте перестраивать работу общественного транспорта. В первую очередь — менять отношение к работе. Если перевозчики не будут выполнять требование муниципальных контрактов, администрация Орла будет вынуждена расторгать контракты. Я выступаю за то, чтобы горожане могли вовремя уехать домой с работы на комфортном, чистом транспорте и с вежливым, аккуратным водителем. Коллекционировать жалобы больше не будем», – цитирует Юрия Парахина сайт орловской мэрии.


Артём Ежаков
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