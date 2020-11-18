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11:22, 18 ноября 2020 года

В Мценском районе начали возрождать парк Шеншиных

На его реконструкцию выделено 2 миллиона 773 тысячи рублей. Большая часть - по проекту «Народный бюджет». Это старинный парк в деревне Волково. Долгие годы им владели ближайшие родственники Афанасия Фета, у которых гостил не только он, но и известные и талантливые люди того времени. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина прогулялась по обновленному парку.


Спустя долгие годы это историческое место, которое находится рядом со старинной усадьбой Шеншиных, где сейчас расположена сельская школа, снова решили привести в порядок. Вычистили ненужную растительность, проложили дорожки, заказали ротонду, скамейки и светильники. Сосновые и липовые аллеи, заложенные еще во времена Фета, оставили.

Изюминкой этого парка является пруд. Его также почистили, заполнили водой. Сегодня водоем будет играть исключительно декоративную роль, но во времена Шеншиных это был пруд для купания, причем мужской. Женский находился неподалеку.
Пруд, глубина которого пока полтора метра, планируют засадить кувшинками, а вообще на парк Шеншиных у администрации большие планы.

Игорь Усов, глава администрации Подмокринского сельского поселения: «Мы планируем здесь проводить районные праздники, в которых будут принимать участие и торговые точки. Наша цель - иметь свой бюджет на содержание этого парка».

Площадь парка 11,5 гектаров. На его реставрацию заложили 2 миллиона 773 тысячи рублей. 1 миллион 600 получили по программе «Народный бюджет», 138 тысяч выделило Подмокринское сельское поселение, остальное - внебюджетные средства. И это только первая очередь реставрации. Администрация и местные жители надеются, что скоро парк Шеншиных станет излюбленным местом отдыха не только для них, но и для гостей, и здесь будет проходить маршрут по фетовским местам Орловщины и Мценского края.


Татьяна Тимохина
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