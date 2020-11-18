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11:44, 18 ноября 2020 года В декабре жители Верховья получат место для занятий спортом Для этого в поселке строится универсальная площадка.





Работы оценены в 6 миллионов 700 тысяч рублей. Подрядчик добросовестно следует графику, поэтому работы здесь завершат в следующем месяце.

Сейчас на объекте уложено основание из щебня и асфальтобетонное покрытие. В скором времени здесь установят спортивные тренажеры и оборудование для футбола, баскетбола и волейбола, также планируется укладка покрытия искусственной травой – сообщает сайт областного правительства.





Фото сайта областного правительства





Артём Ежаков



