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11:47, 18 ноября 2020 года В Орловской области прибавилось 139 случаев коронавируса, 2 – летальных Всего за период пандемии заразилось 14 354 орловца, выздоровело – 10 200.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 981 человек.

За сутки COVID-19 победили 225 жителей региона, количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – всего в области летальный исход был зафиксирован 173 раза.



В стране выявлено 20 985 новых фактов заболевания COVID-19, за все время пандемии в России подтвердилось 1 991 998 случаев заражения. В данный момент лечатся 456 528 граждан. Выздоровело 25 179 граждан, всего – 1 501 083. Скончалось 456 человек, за все время разгула коронавируса – 34 387.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.





Артём Ежаков



