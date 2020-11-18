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12:27, 18 ноября 2020 года Более чем на четверть снизилась подростковая преступность в Орле Профилактику безнадзорности и правонарушений в городе обсудили сегодня в городском совете.





С начала года по начало октября в областной столице произошло 62 подростковых преступления – на 23 меньше, чем за аналогичный прошлогодний отрезок.



Что касается профилактической работы, то её итоги таковы: к административной ответственности привлечены 360 родителей и 95 несовершеннолетних, всего постановления вынесены 445 раз. Штрафы назначены 231 человеку, 214 отделались устным предупреждением.



В комиссии ПДН на начало октября состоят 204 подростка – сообщает сайт городского совета.



Фото сайта городского совета









Артём Ежаков



