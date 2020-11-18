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12:44, 18 ноября 2020 года Массовая вакцинация орловских медиков от коронавируса начнется в декабре Об этом сообщил сегодня Иван Залогин во время традиционного брифинга.





Глава регионального департамента здравоохранения подчеркнул, что ранее вакцину получили 42 медицинских работника. До конца ноября ожидается дополнительная поставка вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи.



Массовую вакцинацию медработников в области планируют начать в декабре, так как по данным Министерства здравоохранения, в регионы будут отправлять тысячные объемы вакцины. Вторая партия для Орловщины ожидается в размере более 600 доз, в реестре добровольцев на укол более 1 500 тысяч человек.





Артём Ежаков



