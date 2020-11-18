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12:46, 18 ноября 2020 года Залогин пообещал возвращение ртутных градусников в аптеки Орловской области Об этом глава регионального департамента здравоохранения рассказал во время сегодняшнего брифинга.





Иван Залогин: «В Российской Федерации есть один отечественный производитель этих градусников, остальные импортировались. Предприятие это не работает на склад, вся его продукция разлетается очень быстро. Как только будут увеличены поставки, ртутные градусники естественно будут появляться в аптеках, и мы все сможем их приобретать».





Артём Ежаков



