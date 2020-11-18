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13:01, 18 ноября 2020 года В Орловской области нарушители земельного законодательства заплатили в этом году почти 6 млн рублей штрафов Штрафы были выписаны за нецелевое использование сельхозземель, разведение на них свалок и разработку несанкционированных карьеров, а также за запущенность участков, на которых вместо сельхозкультур растут сорняки и кустарники. Подробности - в материале корреспондента ГТРК «Орел» Антона Киселева.





7 тысяч квадратных метров карьерных выемок, 3 тысячи квадратов свалки строительных и бытовых отходов и ещё полтора гектара сорняков - и всё это на плодородных землях. Нецелевое использование арендованных площадей в Ливенском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили ещё в августе. Они установили, что ответственным за эти участки является арендатор - местное сельхозпредприятие. Оно уже приступило к наведению порядка.



Евгений Болотский, старший государственный инспектор ТУ Россельхознадзора: «На данной части участка был установлен факт зарастания сорной растительностью, на сегодняшний день видим, что приняты меры по устранению зарастания, на данной части участка находилась свалка твердых бытовых отходов, работы по устранению начаты».

Также арендатору, по предписанию Россельхознадзора, предстоит восстановить плодородный слой почвы - для этого заключен договор на разработку проекта рекультивации земельного участка. Именно несанкционированные карьеры и свалки представляют наибольшую угрозу для плодородия земли. Выявлялись факты складирования навоза и остатков испорченного урожая, а также обработки земли удобрениями, в основе которых лежит барда - отход спиртового производства.



Сергей Гришин, начальник Орловского отдела государственного земельного надзора: «В 2020 управлением было выявлено 5 несанкционированных карьеров и 7 фактов захламления земель сельхозназначения на территории Орловской области. В настоящий момент устранено две свалки ТКО на площади 47,1 гектар».

Но чаще всего Россельхознадзором выявляются факты зарастания сельхозземель сорняками и кустарниками. Таких нарушений было выявлено 276. Площадь неиспользуемых по назначению земель составила 11 389 гектаров.



Сергей Гришин, начальник Орловского отдела государственного земельного надзора: «В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проведено 378 контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых проконтролировано свыше 27 038 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Нарушения выявлены на площади 12097 гектаров».

Виновные лица, привлеченные к административной ответственности, уже заплатили за нарушения почти 6 миллионов рублей штрафов.





Антон Киселёв



