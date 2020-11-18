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13:06, 18 ноября 2020 года Орловская область увеличивает мощности тестирования на коронавирус Об этом сообщил сегодня на брифинге глава регионального здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин:«Мы планируем оснастить лабораторию в больнице имени Семашко, в ООКБ и Ливенской ЦРБ. Это первые три лаборатории, в которые до конца ноября ожидается поставка оборудования. Прежде всего, они будут обеспечивать нужды этих медицинских организаций, но также они будут выполнять тестирования по маршрутизации – как для амбулаторного звена, так и нужд обслуживания обязательного контингента. Для них лаборатории будут работать бесплатно».

Дополнительно будут дооснащены и усилены лаборатории в больнице имени Боткина и ДОКБ. Новые мощности позволят делать дополнительные 2 500 тысячи тестов, - сообщил Залогин.





Артём Ежаков



