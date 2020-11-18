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13:09, 18 ноября 2020 года В Орловской области появятся корейские экспресс-тесты на коронавирус Об этом сегодня на брифинге рассказал глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Иван Залогин: «Уже с завтрашнего дня ожидаются первые поставки в наш регион. Прежде всего, мы планируем проводить эти исследования по нашим поликлиникам, при обслуживании пациентов на дому – там, где имеется соответствующая симптоматика. Специалисты, выходящие на прием, будут проводить экспресс-диагностику – она действительно позволяет в течение 10-15 минут подтверждать или опровергать наличие коронавирусной инфекции. Также ими будут снабжены наши основные стационарные подразделения, где на этапе поступления с неинфекционными заболеваниями будут проводиться экспресс-тестирования. В случае наличия антигена их маршрутизируют в соответствующем порядке».





Артём Ежаков



