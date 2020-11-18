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13:28, 18 ноября 2020 года

Иван Залогин: Дополнительный коечный фонд в Орловской области обеспечен медиками

На данный момент увеличилось количество коек для лечения больных коронавирусной инфекцией в Кромской ЦРБ. Планируется увеличить коечный фонд и в других медорганизациях региона.


 Иван Залогин: «В больнице имени Семашко планируется перепрофилировать имеющийся коечный фонд. Основную нагрузку при работе с коронавирусными койками будет выполнять действующий персонал – что и происходит при перепрофилировании. Сейчас с ним ведутся работы – по информации администрации больницы, персонал готов. Что касается Кромской ЦРБ, то в настоящее время там развернуты и работают 70 коек, на этой неделе добавятся дополнительные. Здесь тоже достаточное количество как врачебного, так и среднего персонала, но здесь основную массу составляют привлеченные специалисты – ординаторы первого и второго года, они имеют сертификаты, они обучены. Некоторые имеют опыт работы в наших коронавирусных подразделениях весной и в том числе в других регионах».


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Артём Ежаков
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