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13:34, 18 ноября 2020 года Залогин назвал критерии, по которым больным коронавирусом необходима госпитализация Глава регионального департамента здравоохранения озвучил их на брифинге.





Иван Залогин: «Ранее весной наличие коронавирусной инфекции, даже при отсутствии симптоматики, являлось поводом для госпитализации. Сейчас сформированы определенные критерии и показания для этого, которые складываются из нескольких факторов, куда относится и сатурация, то есть насыщение крови кислородом, наличие и длительность температуры, частота дыхательных движений и других подтвержденных признаков: это пневмония, степень распространенности. Наличие одного из показателей, естественно, не является показанием для госпитализации, здесь в совокупности комплекс всех признаков».





Артём Ежаков



