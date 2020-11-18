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15:37, 18 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- По ту сторону больничного стекла. Мы зашли в «красную зону» Кромской ЦРБ, чтобы пообщаться с пациентами и врачами.



- Сельскохозяйственные земли - под свалки и сорняки. Сотрудники Россельхознадзора не согласны с таким «урожаем».



- Место, где писатели встречали Музу. Как преобразился парк Шиншиных? Мы прогулялись по знаменитым аллеям.



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