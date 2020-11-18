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13:51, 18 ноября 2020 года Залогин рассказал, как будут выдаваться бесплатные лекарства против коронавируса Глава регионального департамента здравоохранения провел традиционный брифинг.





Иван Залогин: «Лекарства будут выдаваться при приеме в поликлинике, в случае если заподозрена коронавирусная инфекция или она подтверждена. При обращении в амбулаторию медикаменты будут выдаваться пациентам для того, чтобы они сами не искали их в аптеках и не подвергали риску окружающих. Кроме этого, при вызовах на дому, бригады, в случае необходимости и наличия показаний, будут выдавать необходимый набор лекарств жителям».





Артём Ежаков



