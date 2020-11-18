среда 18.11.2020 20:14:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:12, 18 ноября 2020 года

Татьяна Голикова отметила напряженную ситуацию с коронавирусным коечным фондом в Орловской области

В Орловской области занят почти весь коечный фонд. Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с кабинетом министров.


«На утро вчерашнего дня было занято почти 81% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше, чем общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%, в трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская республика, Орловская область и город Севастополь», – цитирует Татьяну Голикову «РИА Новости».
Владимир Путин отметил, что обсудит возникшую ситуацию с руководителями регионов и призвал не только ругать и напрягать их, но и помочь.
«Регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высокий. Но и ответственность с федеральных структур, с Правительства тоже никто не снимает», - сказал президент.
Напомним, позавчера Андрей Клычков признал сложную ситуацию с наличием мест для госпитализации больных коронавирусом. В минувший понедельник свободный коечный фонд составлял 32 кровати. Решать проблему будут развертыванием 200 коек в больнице имени Семашко и 70 коек в Кромской ЦРБ.


Читайте также:Орловщина. «Красная зона» Кромской ЦРБ



Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.