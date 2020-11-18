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15:12, 18 ноября 2020 года Татьяна Голикова отметила напряженную ситуацию с коронавирусным коечным фондом в Орловской области В Орловской области занят почти весь коечный фонд. Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с кабинетом министров.





Орловская область и город Севастополь», – цитирует Татьяну Голикову «РИА Новости». «На утро вчерашнего дня было занято почти 81% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше, чем общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%, в трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская республика,и город Севастополь», – цитирует Владимир Путин отметил, что обсудит возникшую ситуацию с руководителями регионов и призвал не только ругать и напрягать их, но и помочь.

«Регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высокий. Но и ответственность с федеральных структур, с Правительства тоже никто не снимает», - сказал президент. Напомним, позавчера Андрей Клычков признал сложную ситуацию с наличием мест для госпитализации больных коронавирусом. В минувший понедельник свободный коечный фонд составлял 32 кровати. Решать проблему будут развертыванием 200 коек в больнице имени Семашко и 70 коек в Кромской ЦРБ.



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Артём Ежаков



