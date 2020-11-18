Главная » Новости



15:30, 18 ноября 2020 года Змиевку избавили от потока грузовиков Введенная в эксплуатацию трасса позволит уменьшить трафик машин в поселке.





Ранее большегрузы подъезжали к местному элеватору через весь поселок, разрушая асфальт и создавая пробки. Теперь для них построен объездной путь длиной в 830 метров. Работы обошлись в 4 миллиона 100 тысяч рублей – отмечено в сообщении областного правительства.

Фото Сергея Мокроусова





Артём Ежаков



