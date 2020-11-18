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Главная » Новости

15:40, 18 ноября 2020 года

Малоархангельский район стал единственным в регионе муниципалитетом, который смог полностью закрыть долги

При этом план по доходам бюджета в этом году перевыполнен на 10%. Успехи района и планы по развитию губернатор накануне обсудил с главой района, во время рабочего визита.


В этом году в райцентре прошёл большой ремонт - обновились четыре двора, появилась большая детская площадка, закончен первый этап благоустройства парка Победы - теперь там есть фонтан. Рядом с парком имени Пушкина возводится спортивный стадион с площадками для баскетбола, волейбола, бадминтона и воркаута. Территория самого парка начнёт преображаться в следующем году - проект вошел в число призеров Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, средства на работы будут выделены из федерального бюджета. Также губернатор посетил Малоархангельскую школу № 2, где в этом учебном году заработал образовательный центр «Точка Роста». Для занятий имеется современное оборудование, в том числе спортивные тренажеры.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Малоархангельский район одним из первых выполнил стопроцентный показатель по освоению средств национальных проектов. Второй момент - Малоархангельск стал одним из трех победителей всероссийского конкурса малых городов, и инвестиции в район, благодаря работе жителей, команды администрации депутатов, составили 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Дополнительно мы в три раза увеличили средства Дорожного фонда, поступивших в район - сегодня их освоение более 57 миллионов рублей из 68».



Антон Киселёв
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