Клычков показал, как выглядит «красная зона» в Кромской ЦРБ

Губернатор Орловской области поделился фотографиями и рассказал о ходе работ по развертыванию коек.

По словам главы региона, сейчас в Кромской ЦРБ завершается подготовка ещё 70 мест, общий фонд здесь составит 140 коек. Каждая кровать оснащена всем необходимым, в том числе и кислородом.

Медикам помогают 25 студентов из ОГУ имени Тургенева и Курского Государственного медицинского университета. Их разместили в гостиницах и возят на работу на автобусе.

В скором времени коечный фонд области пополнится еще двумя сотнями мест в больнице имени Семашко, там ведутся необходимые работы – сообщил губернатор в публикации в социальных сетях.

Фото из аккаунта губернатора Орловской области Андрея Клычкова