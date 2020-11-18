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Главная » Новости

15:57, 18 ноября 2020 года

Клычков показал, как выглядит «красная зона» в Кромской ЦРБ

Губернатор Орловской области поделился фотографиями и рассказал о ходе работ по развертыванию коек.


По словам главы региона, сейчас в Кромской ЦРБ завершается подготовка ещё 70 мест, общий фонд здесь составит 140 коек. Каждая кровать оснащена всем необходимым, в том числе и кислородом.
 
Медикам помогают 25 студентов из ОГУ имени Тургенева и Курского Государственного медицинского университета. Их разместили в гостиницах и возят на работу на автобусе.
 
В скором времени коечный фонд области пополнится еще двумя сотнями мест в больнице имени Семашко, там ведутся необходимые работы – сообщил губернатор в публикации в социальных сетях.
Фото из аккаунта губернатора Орловской области Андрея Клычкова



Артём Ежаков
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