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16:03, 18 ноября 2020 года В двух районах Орла сохраняется проблема вывоза мусора Сегодня депутаты городского совета решали, что с этим нужно делать.





Речь идет о Заводском и Железнодорожном районах областной столицы. Вместе с депутатами в обсуждении проблемы вывоза отходов приняли участие управляющая компания «Зеленая роща» и кураторы из администрации города.



Вывозом отходов из этих двух районов занимается «Экологистик». Компания неплохо справлялась ранее, но взяла на себя ещё и ряд районов области. Дополнительная нагрузка сорвала график вывоза мусора в Орле.



На прошлой неделе «Экологистик» пообещал ускориться, и в Железнодорожном районе ситуация нормализовалась, однако по Заводскому району ничего не изменилось – ситуация продолжает оставаться сложной.



Когда депутаты всерьез предложили расторгнуть с компанией договор, за неё вступилась директор «Зеленой рощи». Она признала проблему и сообщила, что совместными усилиями они пытаются её решить.



Отменять соглашение с «Экологистиком» пока не планируется – компания успела заработать определенный кредит доверия, а проблемы в двух районах города было обещано решить к 23 ноября – сообщает сайт городского совета.





Артём Ежаков



