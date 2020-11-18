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16:38, 18 ноября 2020 года А ты поменял резину? Когда переобуваемся? Этот вопрос задают себе, пожалуй, все автомобилисты с наступлением зимы. Корреспондент ГТРК «Орел» выслушал рекомендации ГИБДД, гидрометцентра и шиномонтажников.





Многие водителей считают, что основное отличие зимней резины от летней - в рисунке протектора. Это не совсем так - говорят специалисты. Разница и в химическом составе. В шинном центре отмечают: нужно помнить о безопасности, а она зависит от выбора покрышек автомобиля, и ориентироваться при выборе нужно на себя - только вы знаете, где и как вы передвигаетесь, и в каких условиях.



Ноябрь как раз тот месяц, когда температура начинает диктовать свои правила. В автомастерских в это время высокий сезон. Однако в орловских шиномонтажках пока ажиотажа нет. Водители ждут мороза. И это, как говорят механики, неправильно.



Эксперты рекомендуют менять резину, когда за окном в среднем плюс пять. По прогнозам синоптиков, погода в пределах климатической нормы. И пока без серьезных изменений. Но зима не за горами.



Валерий Селихов, начальник Орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Температура окружающего воздуха будет в ночные часы 5-10 градусов мороза, в дневные часы - 1-6, возможно местами выпадение осадков в виде снега или мокрого снега, гололеда мы не ожидаем».

Тем временем в ГИБДД рекомендуют водителям не затягивать с заменой резины - перепад температуры приводит к изменению сцепления колес с дорожным покрытием.



Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г.Орлу: «Чтобы не попасть в ДТП и не рисковать, правильно выбирайте манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее».





Всеволод Трифонов



