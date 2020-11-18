среда 18.11.2020 20:15:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:38, 18 ноября 2020 года

А ты поменял резину?

Когда переобуваемся? Этот вопрос задают себе, пожалуй, все автомобилисты с наступлением зимы. Корреспондент ГТРК «Орел» выслушал рекомендации ГИБДД, гидрометцентра и шиномонтажников.


Многие водителей считают, что основное отличие зимней резины от летней - в рисунке протектора. Это не совсем так - говорят специалисты. Разница и в химическом составе. В шинном центре отмечают: нужно помнить о безопасности, а она зависит от выбора покрышек автомобиля, и ориентироваться при выборе нужно на себя - только вы знаете, где и как вы передвигаетесь, и в каких условиях.

Ноябрь как раз тот месяц, когда температура начинает диктовать свои правила. В автомастерских в это время высокий сезон. Однако в орловских шиномонтажках пока ажиотажа нет. Водители ждут мороза. И это, как говорят механики, неправильно.

Эксперты рекомендуют менять резину, когда за окном в среднем плюс пять. По прогнозам синоптиков, погода в пределах климатической нормы. И пока без серьезных изменений. Но зима не за горами.

Валерий Селихов, начальник Орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Температура окружающего воздуха будет в ночные часы 5-10 градусов мороза, в дневные часы - 1-6, возможно местами выпадение осадков в виде снега или мокрого снега, гололеда мы не ожидаем». 

Тем временем в ГИБДД рекомендуют водителям не затягивать с заменой резины - перепад температуры приводит к изменению сцепления колес с дорожным покрытием.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г.Орлу: «Чтобы не попасть в ДТП и не рисковать, правильно выбирайте манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее».



Всеволод Трифонов
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.