|
|
|Главная » Новости
16:38, 18 ноября 2020 года
А ты поменял резину?Когда переобуваемся? Этот вопрос задают себе, пожалуй, все автомобилисты с наступлением зимы. Корреспондент ГТРК «Орел» выслушал рекомендации ГИБДД, гидрометцентра и шиномонтажников.
Многие водителей считают, что основное отличие зимней резины от летней - в рисунке протектора. Это не совсем так - говорят специалисты. Разница и в химическом составе. В шинном центре отмечают: нужно помнить о безопасности, а она зависит от выбора покрышек автомобиля, и ориентироваться при выборе нужно на себя - только вы знаете, где и как вы передвигаетесь, и в каких условиях.
Ноябрь как раз тот месяц, когда температура начинает диктовать свои правила. В автомастерских в это время высокий сезон. Однако в орловских шиномонтажках пока ажиотажа нет. Водители ждут мороза. И это, как говорят механики, неправильно.
Эксперты рекомендуют менять резину, когда за окном в среднем плюс пять. По прогнозам синоптиков, погода в пределах климатической нормы. И пока без серьезных изменений. Но зима не за горами.
Валерий Селихов, начальник Орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Температура окружающего воздуха будет в ночные часы 5-10 градусов мороза, в дневные часы - 1-6, возможно местами выпадение осадков в виде снега или мокрого снега, гололеда мы не ожидаем».
Тем временем в ГИБДД рекомендуют водителям не затягивать с заменой резины - перепад температуры приводит к изменению сцепления колес с дорожным покрытием.
Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г.Орлу: «Чтобы не попасть в ДТП и не рисковать, правильно выбирайте манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее».
Всеволод Трифонов