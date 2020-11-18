«Спецавтобаза» продолжает подготовку к обслуживанию зимнего Орла

Сегодня состоялось заседание комитета по ЖКХ.

Докладчиком выступил директор предприятия Сергей Яковенко. Он рассказал о закупке реагентов – песка и соли. Их приобретено пять тысяч тонн и полторы тысячи тонн соответственно. В запасе с прошлого года лежит ещё десять тысяч тонн пескосоляной смеси.



Зимой на улицы Орла выйдут 90 единиц специализированной техники. На всех комбинированных дорожных машинах, автогрейдерах и фронтальных погрузчиках заменена резина. Начала морозов ждет техника, способная работать в его условиях, для нее будет закуплен литой асфальт – сообщает сайт орловской мэрии.