Под Орлом в ДТП попал рейсовый автобус

Он направлялся из Москвы в Курск и на трассе М-2 «Крым» в районе Знаменки столкнулся с легковой иномаркой. Кадры с места аварии нам предоставил пресс-центр регионального МЧС.

На данный момент известно, что водитель автомобиля «Фольксваген Поло» погиб на месте. В автобусе находились 18 человек. Пострадавших нет. Пассажиров пересадили в другой автобус. На месте работали спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области