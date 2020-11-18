Под Орлом в ДТП попал рейсовый автобус

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18:35, 18 ноября 2020 года
Под Орлом в ДТП попал рейсовый автобусОн направлялся из Москвы в Курск и на трассе М-2 «Крым» в районе Знаменки столкнулся с легковой иномаркой. Кадры с места аварии нам предоставил пресс-центр регионального МЧС.
На данный момент известно, что водитель автомобиля «Фольксваген Поло» погиб на месте. В автобусе находились 18 человек. Пострадавших нет. Пассажиров пересадили в другой автобус. На месте работали спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Всеволод Трифонов