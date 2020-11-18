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19:13, 18 ноября 2020 года Орловские студенты ушли на дистанционку Почти все разъехались по домам. В общежитиях остались только иностранные студенты и обучающиеся из категории детей-сирот. Как будет организовано обучение, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.





В общежитии Орел-ГАУ сейчас непривычно пусто. Половина студентов, а здесь их проживает более полутысячи, уже разъехались. Остаться в спальном корпусе могут лишь иностранные студенты и сироты. Но при этом жить нужно будет по новым правилам. Вход теперь - до девяти часов вечера, маски и перчатки всегда должны быть при себе. И не только. Татьяна Скребкова, заведующая общежитием № 1 ОрёлГАУ им. Н.В. Парахина: «Каждые два часа обработка производим обработку мест общественного пользования. Также ребята у себя в секциях поддерживают порядок самостоятельно. Персонал общежития также проводит обработку». Руководитель Орловского аграрного университета говорит: для дистанционной формы обучения вуз полностью готов. Формат занятий сделали удобным и для студентов, и для преподавателей. Владимир Масалов, врио ректора ОрёлГАУ им. Н.В. Парахина: «Здоровье наших преподавателей, здоровье нашей молодежи это приоритет. Наверное, для сугубо отраслевых специальностей - это ветврач, агроном, агроинженер - есть сложности, но мы готовим онлайн-фильмы, различные видеоконференции, видеоуроки - чтобы максимально дать профессиональные знания». В опорном вузе сейчас тоже немноголюдно. 18 тысяч студентов с сентября перешли на смешанный формат обучения. Заочники и вечерники - на дистанте. У очников лекции - в онлайне, а практические и лабораторные - в аудиториях. Да и защита дипломов уже несколько месяцев - в интернет-пространстве. Однако не у всех студентов есть возможность подключиться к онлайн-трансляции. Об этой проблеме в ОГУ знают. И решают её. Галина Зомитева, проректор по организационно-методической деятельности ОГУ им. И.С.Тургенева: «Мы здесь на местах организовывали рабочие места - изолированные, так чтобы они не контактировали, и защиту они проходили из компьютерного класса, дистанционно работала государственная дистанционная комиссия». К новым форматам обучения пришлось адаптироваться не только студентам. Преподаватели признаются: сейчас на подготовку материалов к занятиям уходит больше времени. Александр Батищев, начальник отдела модернизации инженерного образования учебно-методического управления ОГУ им. И.С.Тургенева: «Необходимо адаптировать свой материал и под мобильные платформы, и под компьютерные версии. Естественно, больше приходится задумываться о том, как материал упростить для восприятия с экрана». На дистанционке орловские вузы останутся пока до начала февраля. Но руководители университетов не исключают: возможно, онлайн-пары закрепятся в расписании студентов и до летней сессии.





Юлия Опанасюк



