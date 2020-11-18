среда 18.11.2020 20:15:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:13, 18 ноября 2020 года

Орловские студенты ушли на дистанционку

Почти все разъехались по домам. В общежитиях остались только иностранные студенты и обучающиеся из категории детей-сирот. Как будет организовано обучение, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.


В общежитии Орел-ГАУ сейчас непривычно пусто. Половина студентов, а здесь их проживает более полутысячи, уже разъехались. Остаться в спальном корпусе могут лишь иностранные студенты и сироты. Но при этом жить нужно будет по новым правилам. Вход теперь - до девяти часов вечера, маски и перчатки всегда должны быть при себе. И не только. 
 
Татьяна Скребкова, заведующая общежитием № 1 ОрёлГАУ им. Н.В. Парахина: «Каждые два часа обработка производим обработку мест общественного пользования. Также ребята у себя в секциях поддерживают порядок самостоятельно. Персонал общежития также проводит обработку».
 
Руководитель Орловского аграрного университета говорит: для дистанционной формы обучения вуз полностью готов. Формат занятий сделали удобным и для студентов, и для преподавателей. 
 
Владимир Масалов, врио ректора ОрёлГАУ им. Н.В. Парахина: «Здоровье наших преподавателей, здоровье нашей молодежи это приоритет. Наверное, для сугубо отраслевых специальностей - это ветврач, агроном, агроинженер - есть сложности, но мы готовим онлайн-фильмы, различные видеоконференции, видеоуроки - чтобы максимально дать профессиональные знания».
 
В опорном вузе сейчас тоже немноголюдно. 18 тысяч студентов с сентября перешли на смешанный формат обучения. Заочники и вечерники - на дистанте. У очников лекции - в онлайне, а практические и лабораторные - в аудиториях. Да и защита дипломов уже несколько месяцев - в интернет-пространстве. 
 
Однако не у всех студентов есть возможность подключиться к онлайн-трансляции. Об этой проблеме в ОГУ знают. И решают её.  
 
Галина Зомитева, проректор по организационно-методической деятельности ОГУ им. И.С.Тургенева: «Мы здесь на местах организовывали рабочие места - изолированные, так чтобы они не контактировали, и защиту они проходили из компьютерного класса, дистанционно работала государственная дистанционная комиссия».
 
К новым форматам обучения пришлось адаптироваться не только студентам. Преподаватели признаются: сейчас на подготовку материалов к занятиям уходит больше времени. 
 
Александр Батищев, начальник отдела модернизации инженерного образования  учебно-методического управления ОГУ им. И.С.Тургенева: «Необходимо адаптировать свой материал и под мобильные платформы, и под компьютерные версии. Естественно, больше приходится задумываться о том, как материал упростить для восприятия с экрана».
 
На дистанционке орловские вузы останутся пока до начала февраля. Но руководители университетов не исключают: возможно, онлайн-пары закрепятся в расписании студентов и до летней сессии.



Юлия Опанасюк
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.