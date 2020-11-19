В вузах хотят ввести скидки на платное обучение

Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгении Матвеевой.

Руководители российских вузов предлагают ввести повышенные социальные стипендии для студентов, лишённых поддержки семьи, а также скидки для студентов-отличников.

30 октября был представлен на общественном совете при Министерстве образования и науки доклад «Высшее образование: уроки пандемии», в котором содержатся предложения ректоров ведущих российских вузов, а также аналитических групп ведущих университетов.

Представители российских вузов считают необходимым поддержать некоторые категории студентов. «…К стратегическим мерам можно отнести: введение повышенных социальных стипендий для студентов, лишённых поддержки семьи; <…> введение скидок на платное обучение для успешных студентов с учетом социального происхождения…». Среди предложений также – создание в университетах гибкой системы оплаты за обучение, адресные субсидии на приобретение средств цифрового обучения для студентов из низкодоходных семей и облегчение процедуры получения академического отпуска. Российские вузы вправе за свой счёт делать скидки на оплату обучения, особенно для студентов, получающих образование на коммерческой основе.

Также предлагается повысить базовый размер государственной стипендии до уровня прожиточного минимума в соответствующем регионе и выработать меры по мониторингу эффективности использования стипендиального фонда. Ректоры считают важным субсидировать университеты. Это необходимо для помощи студентам в улучшении их личной техники, которая нужна для дистанционного обучения.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – ранее в Министерстве науки и высшего образования были названы вузы, которые перешли на дистанционный формат обучения. По словам главы ведомства Валерия Фальков, сейчас в России 1278 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза, остальные – филиалы. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов. Остальные высшие учебные заведения приняли решение работать в смешанном формате – часть лекций проходят в онлайн-режиме, некоторые лекции студенты посещают очно.

При этом необходимо отметить, что не имеет значение какая форма обучение у студентов, очная или дистанционная. Обращается внимание только на показатели успеваемости и личные достижения обучающихся.