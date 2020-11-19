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07:21, 19 ноября 2020 года Орловский музей изобразительных искусств предлагает путешествие в сказку Там открылась выставка под названием «Давным-давно».





В экспозицию вошли около сотни работ, объединенных фольклорно-сказочной тематикой. Вниманию посетителей представлены изделия мастеров отечественного народного, декоративно-прикладного и графического искусства. Это графика, эскизы кукол и декораций к детским спектаклям. Выставка будет работать до 13 декабря.





Мария Семак



