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08:26, 19 ноября 2020 года

В следующем году в Орле появится новый водопровод

Инженерное сооружение построят на участке от Авиационной до улицы Генерала Родина.


В рамках двухэтапной работы будет проложено почти 5,5 километров труб. Водопровод позволит обеспечить качественной питьевой водой более 2,5 тысяч жителей. 
 
Стоимость проекта прогнозируется в размере 81 миллиона 100 тысяч рублей. Срок сдачи – IV квартал 2021. Подрядчика начнут искать на старте нового года.

Согласно сайту орловской мэрии, работы будут проведены в рамках национального проекта «Экология».



Артём Ежаков
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