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08:26, 19 ноября 2020 года В следующем году в Орле появится новый водопровод Инженерное сооружение построят на участке от Авиационной до улицы Генерала Родина.





В рамках двухэтапной работы будет проложено почти 5,5 километров труб. Водопровод позволит обеспечить качественной питьевой водой более 2,5 тысяч жителей.

Стоимость проекта прогнозируется в размере 81 миллиона 100 тысяч рублей. Срок сдачи – IV квартал 2021. Подрядчика начнут искать на старте нового года.

Согласно Согласно сайту орловской мэрии, работы будут проведены в рамках национального проекта «Экология».





Артём Ежаков



