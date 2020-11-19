В Добринском психоневрологическом интернате откроют новый корпус

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09:05, 19 ноября 2020 года
В Добринском психоневрологическом интернате откроют новый корпусДеньги на разработку проектно-сметной документации выделил губернатор Орловской области.
Документация будет разрабатываться в следующем году, на это выделят 2 миллиона 100 тысяч рублей. Из недостроенного хозяйственного блока будут делать жилой корпус квартирного типа на 20 мест.
Интернат планируется включить в государственную адресную инвестиционную программу на 2022 – 2023 годы. Здесь хотят реконструировать здание под отделение сопровождаемого проживания Добринского психоневрологического интерната. Финансирование федерального бюджета ожидается в размере, близкому к 29 миллионам рублей.
В данный момент здесь могут проживать до 335 совершеннолетних пациентов – сообщает сайт областного правительства.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Артём Ежаков