В Добринском психоневрологическом интернате откроют новый корпус

Деньги на разработку проектно-сметной документации выделил губернатор Орловской области.

Документация будет разрабатываться в следующем году, на это выделят 2 миллиона 100 тысяч рублей. Из недостроенного хозяйственного блока будут делать жилой корпус квартирного типа на 20 мест.



Интернат планируется включить в государственную адресную инвестиционную программу на 2022 – 2023 годы. Здесь хотят реконструировать здание под отделение сопровождаемого проживания Добринского психоневрологического интерната. Финансирование федерального бюджета ожидается в размере, близкому к 29 миллионам рублей.



В данный момент здесь могут проживать до 335 совершеннолетних пациентов – сообщает сайт областного правительства.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области