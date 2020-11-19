В Орле ищут подрядчика для постройки новых яслей

Детский сад должен быть готов в следующем году.



Как следует из заявки , размещенной орловской мэрией, строительство детского сада в 795 квартале на 80 мест запланировано до 30 ноября 2021 года. Именно эта дата является крайним сроком, предусмотренным потенциальным соглашением.

Сумма потенциального контракта составит почти 106 миллионов 450 тысяч рублей. Заявки соискателей будут приниматься до 26 ноября, до 08:00. В этот же день пройдет аукцион.