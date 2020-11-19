Многодетные матери в Орловской области впервые выйдут на пенсию досрочно

Это станет возможным уже в 2021 году.

Пенсионное законодательство начало меняться с 1 января 2019 года. С этого момента многодетные матери получили право выйти на пенсию досрочно. Такая льгота появилась у женщин, родивших и воспитавших 3 или 4 детей. Раньше этим правом обладали исключительно матери 5 и более детей.

Как разъяснили в Отделении Пенсионного фонда по Орловской области, первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут женщины 1965 года рождения, имеющие 4 детей. Они смогут оформить выплаты в 2021 году при достижении возраста в 56 лет, то есть раньше за 2 года до общеустановленного норматива.

С 57 лет досрочно оформлять пенсии смогут матери 3 детей. С 2023 года такая льгота появится у женщин 1966 года рождения и моложе. Для них общеустановленных срок выхода на пенсию составит 60 лет.

Важно знать, что для досрочного выхода на пенсию многодетной мамы должен быть выполнен ряд требований: воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста, наличие не менее 15 лет страхового стажа, наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов (с учетом переходных положений – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

В настоящее время в Орловской области досрочную страховую пенсию получают 1657 женщин, воспитавших 5 и более детей, сообщает информационный портал Орловской области.