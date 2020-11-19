четверг 19.11.2020 12:37:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

07:44, 19 ноября 2020 года

Многодетные матери в Орловской области впервые выйдут на пенсию досрочно

Это станет возможным уже в 2021 году.


Пенсионное законодательство начало меняться с 1 января 2019 года. С этого момента многодетные матери получили право выйти на пенсию досрочно. Такая льгота появилась у женщин, родивших и воспитавших 3 или 4 детей. Раньше этим правом обладали исключительно матери 5 и более детей.
 
Как разъяснили в Отделении Пенсионного фонда по Орловской области, первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут женщины 1965 года рождения, имеющие 4 детей. Они смогут оформить выплаты в 2021 году при достижении возраста в 56 лет, то есть раньше за 2 года до общеустановленного норматива.
 
С 57 лет досрочно оформлять пенсии смогут матери 3 детей. С 2023 года такая льгота появится у женщин 1966 года рождения и моложе. Для них общеустановленных срок выхода на пенсию составит 60 лет.
 
Важно знать, что для досрочного выхода на пенсию многодетной мамы должен быть выполнен ряд требований: воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста, наличие не менее 15 лет страхового стажа, наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов (с учетом переходных положений – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
 
В настоящее время в Орловской области досрочную страховую пенсию получают 1657 женщин, воспитавших 5 и более детей, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.