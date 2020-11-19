Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с койками для больных коронавирусом и наличием лекарств в эфире телеканала «Россия 24»

Наш регион вошел в число тех, где занят практически весь коечный фонд.

Ситуацию в Орловской области с койками для больных коронавирусом и наличием лекарств в федеральном эфире прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков: «С апреля мы по решению Минздрава создали 370 коек. Всего в регионе сейчас 1 372 койки, более 10 % свободно. В пятницу вводим еще дополнительно 100 коек, к 30 ноября планируется ввести еще 210 коек. Несмотря на сложности, считаю, что наши медики работают самоотверженно, справляются с ситуацией. Что касается лекарственных препаратов, ситуация непростая. Период спроса, нехватки. Подключаюсь и я, в ручном режиме помогаю находить людям лекарства. За минувшее время по решению президента 3 804 человека, которые лечатся амбулаторно, получили бесплатно лекарства. К работе подключаются волонтеры, общественные организации. Работу будем только усиливать. По тестам: я сторонник объективной информации. По сравнению с весной мы увеличили в 7 раз количество проводимых тестов. Более 2000 мы проводим каждый день. На этой неделе мы вводим практику экспресс-тестов. Что по времени от взятия до получения – да, есть задержки. Исправляем в ручном режиме. В начале декабря планируем выйти на 4000 тестов в сутки. Мы – единственный регион, который выделяет деньги из резервного фонда для предоставления бесплатных лекарств для больных с симптомами коронавируса».