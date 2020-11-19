четверг 19.11.2020 01:27:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:09, 18 ноября 2020 года

Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с койками для больных коронавирусом и наличием лекарств в эфире телеканала «Россия 24»

Наш регион вошел в число тех, где занят практически весь коечный фонд.


В Орловской области занято более 95% коек. Цифры озвучила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с кабинетом министров. Отмечено, что всего в России развернуто более 268 тысяч коек, из них 147 тысяч оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча – аппаратами ИВЛ. 
 
Ситуацию в Орловской области с койками для больных коронавирусом и наличием лекарств в федеральном эфире прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков: «С апреля мы по решению Минздрава создали 370 коек. Всего в регионе сейчас 1 372 койки, более 10 % свободно. В пятницу вводим еще дополнительно 100 коек, к 30 ноября планируется ввести еще 210 коек. Несмотря на сложности, считаю, что наши медики работают самоотверженно, справляются с ситуацией. Что касается лекарственных препаратов, ситуация непростая. Период спроса, нехватки. Подключаюсь и я, в ручном режиме помогаю находить людям лекарства. За минувшее время по решению президента 3 804 человека, которые лечатся амбулаторно, получили бесплатно лекарства. К работе подключаются волонтеры, общественные организации. Работу будем только усиливать. По тестам: я сторонник объективной информации. По сравнению с весной мы увеличили в 7 раз количество проводимых тестов. Более 2000 мы проводим каждый день. На этой неделе мы вводим практику экспресс-тестов. Что по времени от взятия до получения – да, есть задержки. Исправляем в ручном режиме. В начале декабря планируем выйти на 4000 тестов в сутки. Мы – единственный регион, который выделяет деньги из резервного фонда для предоставления бесплатных лекарств для больных с симптомами коронавируса».


Читайте также:Иван Залогин: Дополнительный коечный фонд в Орловской области обеспечен медиками

Татьяна Голикова отметила напряженную ситуацию с коронавирусным коечным фондом в Орловской области

Клычков показал, как выглядит «красная зона» в Кромской ЦРБ



Анастасия Дорохова
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.