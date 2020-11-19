Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Загруженность больше 95 процентов. Ситуация на Орловщине непростая. Коечный вопрос сегодня обсуждали в правительстве страны. Как отреагировали власти региона и что уже предпринимается?





- Чемоданное настроение в общежитиях, в аудиториях пусто. Мы узнали готовы ли вузы и студенты к дистанционке?





- Шипы или липучка? Выбирать водителям. Но специалисты уже советуют переобуться. Что делать, если не успел на шиномонтаж, а с утра гололёд?