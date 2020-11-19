«Все делаем для того, чтобы не локдаунули». Андрей Клычков о мерах борьбы с коронавирусом

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20:43, 18 ноября 2020 года
«Все делаем для того, чтобы не локдаунули». Андрей Клычков о мерах борьбы с коронавирусомВопросы работы по борьбе с вирусом обсуждались сегодня в рамках прямого эфира губернатора Орловской области в соцсетях.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все то, что сейчас делается, делается для того, чтобы не локдаунули. Потому что экономика региона находится в непростом состоянии. Мы находимся в такой ситуации почти год. Ее нужно максимально корректно пройти, чтобы сохранить и здоровье людей в первую очередь, и полностью выйти из этой ситуации».
Также губернатор отметил, что в регионе уменьшилось количество человек, находящихся на ИВЛ – с 14 до 10 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 139 случаев заболевания, 225 человек выздоровели. Двое скончались.
Анастасия Дорохова