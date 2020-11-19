Андрей Клычков не знает, куда везут больных коронавирусом людей

Информацию о том, что жителей районов не госпитализируют при наличии свободного коечного фонда, Андрей Клычков прокомментировал сегодня в рамках эфира в соцсетях.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На сегодняшний день из 1 372 коек свободно 10%. Но это ситуация нерадостная. Это совсем мало. Поступает информация, что из районов приезжают, а мест нет. Будем разбираться на штабе, как такое может быть. Куда людей везут, и почему, если их везут, их не укладывают?».

Также Андрей Клычков рассказал, что до конца недели запланирован ввод 70 коек в Кромской ЦРБ и 30 коек – в Семашко. И еще 210 коек в Семашко откроют к концу ноября.