четверг 19.11.2020 01:27:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:46, 18 ноября 2020 года

Андрей Клычков не знает, куда везут больных коронавирусом людей

Информацию о том, что жителей районов не госпитализируют при наличии свободного коечного фонда, Андрей Клычков прокомментировал сегодня в рамках эфира в соцсетях.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На сегодняшний день из 1 372 коек свободно 10%. Но это ситуация нерадостная. Это совсем мало. Поступает информация, что из районов приезжают, а мест нет. Будем разбираться на штабе, как такое может быть. Куда людей везут, и почему, если их везут, их не укладывают?». 
 
Также Андрей Клычков рассказал, что до конца недели запланирован ввод 70 коек в Кромской ЦРБ и 30 коек – в Семашко. И еще 210 коек в Семашко откроют к концу ноября.



Анастасия Дорохова
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.